ذي قار.. إنتحار امرأة بإطلاق نار وتوقيف زوجها

2021/04/30 | 23:05 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سجلت شرطة ذي قار، اليوم الجمعة، حالة انتحار لامرأة من أهالي قضاء الدواية بإطلاق النار على نفسها.وقال مصدر في الشرطة، ان “امرأة تبلغ من العمر 26 عاما تسكن قضاء الدواية شمال الناصرية، أقدمت على الانتحار بإطلاقها النار على نفسها في منطقة البطن”.وأضاف المصدر، ان “مركز شرطة الدواية فتح تحقيقا بالحادث بعد ضبط […]

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