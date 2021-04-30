ذي قار: انتحار شابة بإطلاق النار على نفسها

2021/04/30 | 23:15 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، الجمعة، بتسجيل حالة انتحار لإمرأة شابة شمال شرقي محافظة ذي قار.

وابلغ المصد مراسل NRT، ان "شابة تبلغ من العمر 25 سنة قامت بالانتحار رميا بالرصاص داخل منزلها في قضاء الدواية شمال شرقي محافظة ذي قار".

واضاف، أن "قوة أمنية من مركز شرطة الدواية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها فيما صادرت السلاح واعتقلت زوجها لوجود شبهة جنائية بالحادث كون إصابة حالة الانتحار كانت في منطقة البطن".

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