اعتقال متهمين بقضايا الإرهاب والسرقة والتزوير في بغداد

2021/04/30 | 23:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت قيادة عمليات بغداد، القاء القبض على عدد من المتهمين بقضايا الإرهاب والسرقة والتزوير في مناطق متفرقة من العاصمة.وذكرت القيادة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الجمعة، ان "فرقة المشاة الحادية عشر تستمر بتامين الحماية للمراكز الانتخابية، وتنفيذ واجبات البحث والتفتيش ضمن قاطع المسؤولية"، مبينة ان "العملية نتج عنها اعتقال عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهمين اثنين وفق المادة 4/1 إرهاب، وضبط أسلحة غير مرخصة شمالي شرق بغداد".وأضافت، ان" قوة من فرقة المشاة السابعة عشرة تمكنت من اعتقال عدد من المطلوبين للقضاء وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم متهم وفق المادة 4/1 إرهاب، جنوبي بغداد".وتابعت، "فيما تمكنت قطعات اللواء (27) وخلال دوريات بحث وتفتيش من اعتقال عدد من المطلوبين للقضاء وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم متهم بالنصب والاحتيال، ومتهمة بالسرقة، فيما تمكنت الفرقة الثانية شرطة اتحادية من اعتقال عدد من المطلوبين للقضاء وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهم وفق المادة 4/1 إرهاب، وآخر بالقتل العمد، ومتهم بالسرقة، ومتهمة بالتزوير، وضبط اسلحة غير مرخصة واعتدة، ضمن قاطع مسؤولية الفرقة".واشارت الى ان " المفارز المشتركة في عمليات بغداد تمكنت من اعتقال متهمين بترويج المخدرات، وضبط مواد مخدرة، وانتحال صفة رسمية؛ ومصادرة أسلحة غير مرخصة، إضَافَة إلَى ضَبَطِ عَدَدَ مِنْ العَجَلاتِ الَّتِي لَا تُحْمَلُ أوْراقاً ثُبُوتِيَّة فِي جَانِبَيْ الكَرْخِ والرُّصَافَة".

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