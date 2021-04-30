تظاهرة ليلية في كربلاء تطالب بعدم تحويل المستشفى التركي للاستثمار

2021/04/30 | 23:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم العشرات من أهالي محافظة كربلاء،

اليوم الجمعة، تظاهرة وسط المدينة

للمطالبة بفتح المستشفى التركي وعدم

تحويلها للاستثمار.

"التظاهرة انطلقت من فلكة التربية

وجابت شوارع المحافظة، فيما ردد

المتظاهرون ه

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