مجاناً: ’كلية جامعة’ للأيتام بكربلاء يموّلها ’السيستاني’ وتنفذها ’العتبة الحسينية’

2021/04/30 | 23:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مسؤول في العتبة الحسينية المقدسة،

الجمعة، عن البدء بتشييد كلية جامعة لـ

"الأيتام" تقدم خدماتها مجاناً وبتمويل

من ممثلية المرجع الأعلى السيد علي

السيستاني في كربلاء.

وقال عضو مجلس إدارة العتبة السي

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