مقتل جنديين تركييين في شمال العراق

2021/04/30 | 23:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع التركية عن مقتل

جنديين في شمال العراق خلال اشتباكات مع

حزب العمال الكردستاني المعارض.

وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان

صادر اليوم الجمعة، إن هذين الجنديين

قتلا في المواجهات مع ع

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