2021/04/30 | 23:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبر ناجون من كارثة التدافع التي شهدتها إسرائيل، فجر الجمعة، عن الرعب الذي شهدوه خلال الاحتفال الديني الذي لم يسر كما كان مخططا له، لا سيما وأن بعض الأطفال تم سحقهم حتى الموت في الحادث.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("لا أستطيع التنفس".. ناجون يروون مشاهد الرعب في كارثة التدافع بإسرائيل) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("لا أستطيع التنفس".. ناجون يروون مشاهد الرعب في كارثة التدافع بإسرائيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).