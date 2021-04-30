الجبهة التركمانية تتهم مفوضية الانتخابات في كركوك بالتزوير وتوجه طلبا

2021/04/30 | 23:46 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكدت الجبهة التركمانية العراقية، الجمعة، ان ادارة مكتب مفوضية كركوك فاشلة بامتياز وساهمت بتزوير انتخابات عام 2018 وان على مجلس المفوضين اتخاذ اجراءات جادة لتغيير مديرة المكتب.

وذكرت الدائرة الاعلامية للجبهة في بيان تلقى موقع NRT عربية نسخة منه، اليوم (30 نيسان 2021)، انه "سبق وإن تحالفت الجبهة التركمانية العراقية مع تحالف تقدم في دائرتين انتخابيتين في محافظة نينوى وهما الدائرتان (الرابعة والسابعة)".

واضاف البيان، انه "نظرا لتحالف الاحزاب التركمانية في المحافظات الاخرى فتعذر بقاء الجبهة التركمانية ضمن تحالف تقدم في دائرتي محافظة نينوى مع بقاء مرشحينا ضمن تحالف تقدم".

وواوضح، ان "نشر هذه الوثيقة من قبل مكتب كركوك للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات يؤكد ما قلناه سابقا بان ادارة مكتب مفوضية كركوك فاشلة بامتياز وساهمت بتزوير انتخابات عام 2018 وان على مجلس المفوضين اتخاذ اجراءات جادة لتغيير مديرة المكتب".

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