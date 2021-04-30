2021/04/30 | 23:50 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت مديرية الدفاع المدني، في محافظة الديوانية، الجمعة، إخماد حريق في أحد الدور السكنية.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكر بيان عن المديرية تلقى "ناس" نسخة منه ( 30 نيسان 2021) أنه "تمكنت مفارزنا في مركز رتل الطوارئ من الوصول إلى محل الحادث بوقت قياسي قصير وإخماد النيران المندلعة بهمة عالية وأداء مميز ومنع توسعها وانتشارها بأقل الخسائر المادية وبدون اي أضرار بشرية".





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النيران تلتهم منزلاً في محافظة الديوانية (صور)) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النيران تلتهم منزلاً في محافظة الديوانية (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).