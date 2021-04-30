السعودية تعتقل 27 شخصا بسبب كورونا

2021/05/01 | 00:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت السلطات السعودية، الجمعة، عن ضبط 27 شخصا في منطقة المدينة المنورة بسبب مخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي عقب ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

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