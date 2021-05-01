شيءٌ من اللغة العربية ح 12 (إنَّ وأخواتُها) من النواسخ الحرفية. - مديح الصادق

2021/05/01 | 00:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مديح_الصادق هي ستة أحرف تدخل على الجملة الاسمية فتنسخ حكم المبتدأ اسماً منصوباً لها، وحكم الخبر خبراً مرفوعا لها، أي عكس عمل (كان وأخواتها)، و(كاد وأخواتها)، وهي:1- إنَّ تفيد التوكيد.2- أنَّ: تفيد التوكيد.3- كأنَّ: تفيد التشبيه.4- لكنَّ: تفيد الاستدراك.5- ليتَ: تفيد التمنِّي.6- لعلَّ: تفيد الترجي والإشفاق.وقد عدَّها سيبويه خمسة؛ لأنَّ (أنَّ)، بنظره؛ أصلها (إنَّ).كما أن ......





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