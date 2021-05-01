درس (3) اللامكان المقدسي؛ في استلاب المكان ومعناه في البلدة العتيقة، وحصاره ثقافياً - بلال عوض سلامة

2021/05/01 | 00:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#بلال_عوض_سلامة بلال عوض سلامة.ليس خفياً على أحد، أن أحد أهم أولويات الاستعمار هو السيطرة على المكان وإعادة هندسته وصياغته وفق المخططات والفضاءات والتمثلات التي تخدم توسعه، واحكام السيطرة والهيمنة على الحيز باعتباره مكاناً خاوياً من السكان، تنطبق المقولة السابقة على الاستدمار/الاستعمار الاحلالي الصهيوني، حين تكثفت سياسياته عبر مقولته العنصرية "أرض لشعب لشعب بلا أرض"، وعليه لم نفاجأ بسياسات وممارسات المحو البي ......





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