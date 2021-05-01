الثورة .. هي الحل - سعود سالم

2021/05/01 | 00:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم "سيأتي اليوم الذي يُصبح فيه صمتنا في القبور، أعلى من أصواتنا" -;- -;-في صباح 11 نوفمبر 1887، وفي وقت تنفيذ حكم الإعدام في المناضل الأناركي أوجست سبايز، تَلتْ زوجتة كلمة تركها لابنه جيم: "ولدي الصغيرعندما تكبر وتصبح شابا وتحقق أمنية عمري ستعرف لماذا أموت.



ليس عندي ما أقوله لك أكثر من أننى بريء.



وأموت من أجل قضية شريفة ولهذا لا أخاف الموت وعندما تكبر ستفتخر بابيك وتحكى قصته لأصدقائك".



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