كركوك.. تواصل البطولة الرمضانية بكرة الطائرة


كركوك.. تواصل البطولة الرمضانية بكرة الطائرة
2021/05/01 | 00:13 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تتواصل في قاعة نادي سولاف الرياضي في مدينة كركوك البطولة الرمضانية بالكرة الطائرة وبمشاركة  فرق اندية ( الثوره ، كيوان  ، حويجة ، سولاف الجديد ،  داقوق ، تازة ، سولاف).

وكانت النتائج لحد يوم الجمعة فوز كيوان علی الثورة 3 - 0  وفوز سولاف علی سولاف الجديد 3-2  والحويجة علی تازة 3-0  وفوز كيوان علی داقوق 3-0  وفوز سولاف علی الحويجة 3-0.

PUKmedia / رزكار  شواني / كركوك 

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