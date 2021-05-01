كركوك.. تواصل البطولة الرمضانية بكرة الطائرة

2021/05/01 | 00:13 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتواصل في قاعة نادي سولاف الرياضي في مدينة كركوك البطولة الرمضانية بالكرة الطائرة وبمشاركة فرق اندية ( الثوره ، كيوان ، حويجة ، سولاف الجديد ، داقوق ، تازة ، سولاف).

وكانت النتائج لحد يوم الجمعة فوز كيوان علی الثورة 3 - 0 وفوز سولاف علی سولاف الجديد 3-2 والحويجة علی تازة 3-0 وفوز كيوان علی داقوق 3-0 وفوز سولاف علی الحويجة 3-0.

PUKmedia / رزكار شواني / كركوك

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