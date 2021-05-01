2021/05/01 | 00:37 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد إسماعيل الحديدي، مستشار الرئيس العراقي، برهم صالح، أن هناك تنسيق رئاسي برلماني لتعديل قانون استرداد الأموال المهربة.وأشار إسماعيل الحديدي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الجمعة، إلى أن هناك إجراءات مستمرة وعمل وتنسيق مع …

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