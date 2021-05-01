مقالب..لكن ضد مَن؟

2021/05/01 | 00:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام الكاميرا الخفية او المقالب التي يتم فيها ترويع شخصيات فنية او رياضية من اجل انتزاع اهتمام الجمهور، وصلت الى حد من الضحالة والاسفاف والاستخفاف بمشاعر الناس لا يمكن قبوله ، لكن الفوضى الاعلامية لا تزال على اشدها في بلدنا من خلال الاحتماء بواجهات وشعارات منحوها قدسية وسلطات غير عادية في التأثير على […]

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