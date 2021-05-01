2021/05/01 | 00:45 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تونس تباشر استقبال السياح رغم زيادة الاصابات القاهرة -مصطفى عمارة تونس – بغداد -الزمان احتجزت السلطات العراقية عشرين مشتبها بالاصابة بالسلالة الهندية في مدينة الناصرية جنوبي العراق فيما باشر الطيران العراقي إعادة الف عراقي عالق في الهند ، مع تأكيد في بغداد ان السلالة الهندية لم تضرب البلاد الا ان مصادر وثيقة […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السلالة الهندية على أبواب العراق ومستشار السيسي لـ الزمان: وضع مصر الصحي حرج ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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