السلالة‭ ‬الهندية‭ ‬على‭ ‬أبواب‭ ‬العراق‭ ‬ومستشار‭ ‬السيسي‭ ‬لـ‭ ‬الزمان:‬ وضع‭ ‬مصر‭ ‬الصحي‭ ‬حرج‭ ‬

2021/05/01 | 00:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تونس‭ ‬تباشر‭ ‬استقبال‭ ‬السياح‭ ‬رغم‭ ‬زيادة‭ ‬الاصابات‭ ‬ القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬ تونس‭ ‬–‭ ‬بغداد‭ -‬الزمان‭ ‬ احتجزت‭ ‬السلطات‭ ‬العراقية‭ ‬عشرين‭ ‬مشتبها‭ ‬بالاصابة‭ ‬بالسلالة‭ ‬الهندية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الناصرية‭ ‬جنوبي‭ ‬العراق‭ ‬فيما‭ ‬باشر‭ ‬الطيران‭ ‬العراقي‭ ‬إعادة‭ ‬الف‭ ‬عراقي‭ ‬عالق‭ ‬في‭ ‬الهند‭ ‬،‭ ‬مع‭ ‬تأكيد‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬ان‭ ‬السلالة‭ ‬الهندية‭ ‬لم‭ ‬تضرب‭ ‬البلاد‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬مصادر‭ ‬وثيقة‭ […]

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