150 مليون إصابة في العالم ومئة مليون تلقوا اللقاح في الولايات المتحدة

2021/05/01 | 00:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن‭ -‬الزمان ‭ ‬أُحصيت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬150‭ ‬مليون‭ ‬إصابة‭ ‬بفيروس‭ ‬كورونا‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬بينما‭ ‬تسعى‭ ‬الهند‭ ‬والبرازيل‭ ‬حالياً‭ ‬إلى‭ ‬احتواء‭ ‬التفشي‭ ‬المتسارع‭ ‬على‭ ‬أراضيهما‭ ‬لوباء‭ ‬كوفيد‭-‬19‭ ‬الذي‭ ‬تأمل‭ ‬أوروبا‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬القضاء‭ ‬عليه‭ ‬بحلول‭ ‬الصيف‭. ‬تزامنا،‭ ‬بات‭ ‬مئة‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ملقّحين‭ ‬تماما‭ ‬ضد‭ ‬كوفيد‭-‬19،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬الجمعة‭ ‬منسق‭ ‬البيت‭ […]

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