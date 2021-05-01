الصحة العالمية تمنح لقاحاً خامساً مضاداً لفيروس كورونا تصريح الاستخدام الطارئ

2021/05/01 | 00:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

منحت منظمة الصحة العالمية لقاح "موديرنا" المضاد لفيروس كورونا ترخيص الاستخدام الطارئ.

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وقالت المنظمة في بيان تابعه "ناس"، إنّ "فريق الخبراء الاستشاري الاستراتيجي التابع لها بشأن التطعيم خلص إلى أنّ لقاح موديرنا فعّال بنسبة 94.1%".

وأضافت أنّ "هذا اللّقاح يضاف إلى القائمة المتزايدة للّقاحات المرخّص من قبل منظمة الصحة العالمية باستخدامها في الحالات الطارئة".

ولقاح موديرنا مرخّص منذ أشهر في الولايات المتّحدة وأوروبا، لكنّ أهمية حصوله على ترخيص الاستخدام الطارئ من قبل منظمة الصحة العالمية تكمن في أنّ هذه الخطوة تتيح للدول التي لا يمكنها تقييم فعالية اللّقاحات بقدراتها الذاتية أن تعتمد على تقييم المنظّمة الأممية، كما أنّها تسمح بضمّ هذا اللّقاح إلى سلّة اللقاحات التي يوفّرها برنامج "كوفاكس" للدول الفقيرة.

واللّقاحات الأربعة الأخرى التي سبقت موديرنا في الحصول على ترخيص الاستخدام الطارئ من قبل الصحة العالمية هي "فايزر-بيونتيك" ولقاحا أسترازينيكا المصنّعان في الهند وكوريا الجنوبية، و"جونسون أند جونسون".

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