فيديو.. وفاة هندية بعد سحب الأوكسجين منها لأجل

2021/05/01 | 01:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفيت مريضة كورونا هندية، هذا الأسبوع، عقب مرور ساعتين من أخذ الشرطة إسطوانة الأوكسجين الخاصة بها في المستشفى، وذلك لإعطائها لـ"شخصية هامة".

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