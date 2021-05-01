بغداد.. اعتقال أربعة متورطين بمشاجرة استخدم فيها الرصاص الحي

2021/05/01 | 01:06 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة شرطة بغداد، اليوم السبت، اعتقال أربعة متورطين بمشاجرة استخدم فيها الرصاص الحي في العاصمة.

وقالت القيادة في حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنه "بعد سماع صوت إطلاق نار ضمن قاطع مسؤولية فوج طوارئ بغداد العاشر التابع لقيادة شرطة بغداد تم على الفور التحرك على مصدر الاطلاقات وتطويق ومحاصرة مكان إطلاق النار".

وأشار البيان إلى "إلقاء القبض على أربعة متهمين كانوا يطلقون النار بسبب مشاجرة حصلت بين طرفين حيث تم اعتقال اثنين من المتهمين من كل طرف واصطحابهم إلى مركز شرطة باب الشيخ لغرض اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون".

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