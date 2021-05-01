حمودي والحكيم يدعوان لدور حكومي أكبر وتعبئة اعلامية بمواجهة جائحة كورونا

2021/05/01 | 01:17 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأيام نيوز/ استقبل الشيخ همام حمودي رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي مساء الخميس السيد عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني، وبحثا مستجدات الساحة الوطنية، وتنسيق الجهود في مواجهة التحديات.وتبادل الطرفان التهاني بشهر رمضان، كما هنأ السيد الحكيم الشيخ حمودي بانعقاد المؤتمر العام للمجلس الأعلى وإعادة انتخابه رئيسا له.كما بحثا أزمة جائحة كورونا، والإجراءات […]

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