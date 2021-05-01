2021/05/01 | 01:18 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مقتل عميد في عملية استطلاع الحدود العراقية السورية الرمادي – سنجار -الزمان افاد مصدر امني في قيادة قوات حرس الحدودالعراقي بمحافظة الانبار، الجمعة، بمقتل ضابط كبير في قوات حرس الحدود واحد مرافقيه وجرح آخر اثناء مهمة استطلاعية امنية في المناطق الغربية .
وقال المصدر لمراسلنا في الرمادي ان ” عبوة ناسفة يرجح […]
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وقال المصدر لمراسلنا في الرمادي ان ” عبوة ناسفة يرجح […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمال الكردستاني في سنجار يختطف ضابط استخبارات عراقيا لمبادلته بموالين له ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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