العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬في‭ ‬سنجار‭ ‬يختطف‭ ‬ضابط استخبارات‭ ‬عراقيا‭ ‬لمبادلته‭ ‬بموالين‭ ‬له‭ ‬


العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬في‭ ‬سنجار‭ ‬يختطف‭ ‬ضابط استخبارات‭ ‬عراقيا‭ ‬لمبادلته‭ ‬بموالين‭ ‬له‭ ‬
2021/05/01 | 01:18 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مقتل‭ ‬عميد‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬استطلاع‭ ‬الحدود‭ ‬العراقية‭ ‬السورية‭  ‬ الرمادي‭ – ‬سنجار‭ -‬الزمان‭  ‬ افاد‭ ‬مصدر‭ ‬امني‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬قوات‭ ‬حرس‭ ‬الحدودالعراقي‭ ‬بمحافظة‭ ‬الانبار،‭ ‬الجمعة،‭ ‬بمقتل‭ ‬ضابط‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬قوات‭ ‬حرس‭ ‬الحدود‭ ‬واحد‭ ‬مرافقيه‭ ‬وجرح‭ ‬آخر‭  ‬اثناء‭ ‬مهمة‭ ‬استطلاعية‭ ‬امنية‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الغربية‭ .

‬ وقال‭ ‬المصدر‭ ‬لمراسلنا‭ ‬في‭ ‬الرمادي‭ ‬ان‭ ‬”‭ ‬عبوة‭ ‬ناسفة‭ ‬يرجح‭ […]

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