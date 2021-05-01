ديالى: تفجير يستهدف عجلة عسكرية للجيش العراقي يصيب ضابطاً وثلاثة من عناصر الدورية

2021/05/01 | 01:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أصيب 4 عناصر بينهم ضابط في الجيش العراقي جراء تفجير استهدف عجلتهم العسكرية جنوب شرقي بعقوبة مركز محافظة ديالى.

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وقال مصدر أمني لمراسل "ناس"، بعد منتصف ليلة الجمعة على السبت (1 آيار 2021)، إن "4 من أفراد الجيش بينهم ضابط أصيبوا بجروح متفاوتة، جراء تفجير عبوة ناسفة على عجلة (همر) في بزايز كنعان جنوب شرقي مدينة بعقوبة".

وفي وقت سابق الليلة، أوضحت خلية الإعلام الأمني، تفاصيل قالت إنها أولية لتفجير استهدف الجيش العراقي شمالي العاصمة بغداد.

وذكر بيان للخلية تلقى "ناس"، نسخة منه ليلة الجمعة على السبت (1 آيار 2021)، أن "القوات الأمنية تجري عملية تفتيش بحثا عن عناصر ارهابية أقدمت على تفجير عبوة ناسفة في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد على عجلة همر تابعة للفوج 3 اللواء 59 الفرقة السادسة جيش عراقي، مما ادى الى استشهاد 4 مقاتلين ، كمعلومات أولية عن الحادث وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً".

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