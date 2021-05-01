مقتل ضباط وجنود بهجوم في الطارمية شمالي بغداد

2021/05/01 | 01:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل ضابطين من الجيش العراقي في انفجار عبوة ناسفة بسيارتهما، الجمعة، في الطارمية شمال بغداد.

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