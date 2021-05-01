بعد التعرض.. إطلاق حملة تفتيش كبرى في الطارمية

2021/05/01 | 01:39 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بإطلاق عملية تفتيش كبرى في قضاء الطارمية شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "على خلفية التعرض الذي حصل مساء اليوم على قطعات الجيش، تم إرسال تعزيزات عسكرية الى قضاء الطارمية".وأشار إلى أن "القوات الأمنية شنت حملة تفتيش كبرى بمشاركة طيران الجيش".

وكانت خلية الإعلام الأمني قد أعلنت، أن عناصر ارهابية أقدمت على تفجير عبوة ناسفة في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد على عجلة همر تابعة للفوج 3 اللواء 59 الفرقة السادسة جيش عراقي، مما ادى الى استشهاد ٤ مقاتلين ، كمعلومات أولية عن الحادث.

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