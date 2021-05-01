2021/05/01 | 02:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسل "الحرة" بنشوب حريق في كنيسة مارمينا في منطقة العمرانية بمحافظة الجيزة، في وقت متأخر من الجمعة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو.. حريق في كنيسة مصرية يخلّف خسائر مادية جسيمة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو.. حريق في كنيسة مصرية يخلّف خسائر مادية جسيمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).