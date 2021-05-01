سحور بطعم الدم في الطارمية.. حصيلة ضحايا وجرحى التفجيرين ترتفع

2021/05/01 | 02:25 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

ارتفعت حصيلة ضحايا تفجيرين اثنين استهدفا القوات الأمنية العراقية في منطقة الطارمية شمالي العاصمة بغداد.

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وقال مصدر أمني لـ"ناس"، (1 آيار 2021)، إن "عبوتين ناسفتين انفجرتا مستهدفتين القوات الأمنية".

وأضاف تعقيباً على الموقف الأولي الذي أعلنته خلية الإعلام الأمني أن "الحصيلة ارتفعت إلى مقتل 5 عناصر بينهم 2 من الضباط، وإصابة 5 آخرين بجروح متفاوتة".

وأوضحت خلية الإعلام الأمني، السبت، تفاصيل قالت إنها أولية لتفجير استهدف الجيش العراقي شمالي العاصمة بغداد.

وذكر بيان للخلية تلقى "ناس"، نسخة منه ليلة الجمعة على السبت (1 آيار 2021)، أن "القوات الأمنية تجري عملية تفتيش بحثا عن عناصر ارهابية أقدمت على تفجير عبوة ناسفة في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد على عجلة همر تابعة للفوج 3 اللواء 59 الفرقة السادسة جيش عراقي، مما ادى الى استشهاد 4 مقاتلين ، كمعلومات أولية عن الحادث وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً".

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