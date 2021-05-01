احتدام المعارك بين المتمردين والقوات التشادية

2021/05/01 | 02:30 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجامينا: وكالات

احتدمت معارك عنيفة في غرب تشاد خلال الـ48 ساعة الماضية، بين القوات الحكومية ومتمرّدين أكّد في أعقابها الجيش أنّه دمّر رتلاً للمتمرّدين، في يوم وصول بعثة الاتحاد الإفريقي للتحقيق إلى نجامينا “للتحقيق في الوضع السياسي والأمني”.

وأعلن الجيش التشادي الذي أكد أنه “تمكن من شل حركة” رتل من المتمردين، تحطم مروحية بسبب “عطل فني”، في بيان موقع باسم المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي الحاكم منذ وفاة الرئيس إدريس ديبي أتنو قبل عشرة أيام، ولم يحدد الجيش الخسائر البشرية في هذا

الحادث.

من جهتهم، أكد متمردو “جبهة التناوب والوفاق” في تشاد الذين يشنون هجوماً ضد النظام منذ 11 نيسان الماضي في وقت سابق أنهم “دمروا” المروحية، وجرت الاشتباكات في منطقة نوكو عاصمة منطقة شمال كانيم على بعد أكثر من 300 كيلومتر شمال العاصمة نجامينا.

كما تدور معارك منذ منتصف نيسان بين الجيش و”جبهة التناوب والوفاق” في منطقة كانيم الصحراوية في غرب تشاد، على طول الحدود مع النيجر وفي منتصف الطريق بين بحيرة تشاد وتيبستي شمال البلاد.



وجرى في هذه المنطقة قتال عنيف ضد القوات الحكومية الأسبوع الماضي، وقال الجيش انه قتل 300 مقاتل وأسر 246 آخرين وأحالهم على مكتب المدعي العام في نجامينا، وفي منطقة كانيم نفسها قُتل إدريس ديبي الذي حكم تشاد لثلاثين عاما بينما كان في الجبهة.

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