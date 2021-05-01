سيادة المغرب على الصحراء.. مصدر يكشف مكالمة حددت موقف إدارة بايدن

2021/05/01 | 02:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال موقع "أكسيوس" إن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أبلغ وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في مكالمة هاتفية، الجمعة، أن إدارة جو بايدن لن تتراجع عن اعتراف الرئيس السابق دونالد ترامب بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.

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