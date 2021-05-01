2021/05/01 | 03:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سمير_الأمير من أبجديات علم نفس الإبداع، أن المثير والمحرك للكتابة الابداعية قد لا يكون له صلة مباشرة بمضمونها، وأن رؤيتي لشجرة قد تذكرني بأمي أو بالحياة نفسها، أو حتي بمفحمة الخشب؛ذات مرة شهدت فقراء ينقبون في بقايا السوق،فكتبت قصيدة بدأتها بالمشهد البائس ثم حولت المشهد لحكاية لا علاقة لها بالسوق الا شكلا،وذات مرة كتبت قصيدة فجرها عندي سلوك أحد الأصدقاء فبدأت بذكر ما حدث منه في المقطع الاول،ثم وجدتن ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علم النفس المجاني - سمير الأمير) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علم النفس المجاني - سمير الأمير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).