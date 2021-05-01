عيسى أبن الله ح1 - عباس علي العلي

2021/05/01 | 03:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي عيسى أبن اللهلعل هذا العنوان مثير للكثيرين من أتباع الديانات الإبراهمية تحديدا وبالأخص المسلمون منهم والمسيحيون الذين يعمهم بالتأكيد موضوع البنوة وعلاقته بموضوع الثالوث المقدس، هذه العقيدة المتجذرة بالعقل الديني المسيحي في غالب أدبياته وعقائده ومرتكز مهم من مرتكزات العقيدة لديهم، فعيسى عندهم أما أن يكون واحد من ثلاثة أجزاء تمثل صورة الله الكاملة (ثلاثة في واحد)، أو هو والروح والأب عبارة عن هي ......





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