ألف وسبعون حبل مشنقة

2021/05/01 | 03:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مات الجلاّد، القاتل الشرعي، سيّد الرعب، المساعد أول في قطاع السجون المصرية، حسين القرني، الشهير بـ"عشماوي"، بعد أن نفذ ألفاً وسبعين حكماً بالإعدام، أرّخت لاسمه وأهلته للدخول ضمن قوائم موسوعة "غينيس" كأكبر من نفذ أحكاماً بالإعدام على مستوى العالم لأكثر من ثلاثة عقود.

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