2021/05/01 | 03:23 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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عاجل | هجوم إرهابي على قوات البيشمركه بين سربشاخ وسركران انتهى التعرض وفي سابقة خطيره 8 من عناصر البيشمركه مفقودين
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | هجوم إرهابي على قوات البيشمركه) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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