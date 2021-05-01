2021/05/01 | 03:23 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | هجوم إرهابي على قوات البيشمركه بين سربشاخ وسركران انتهى التعرض وفي سابقة خطيره 8 من عناصر البيشمركه مفقودين

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