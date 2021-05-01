لا تدر - سلام إبراهيم

2021/05/01 | 03:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سلام_إبراهيم أي عاشق مثليأيلا حب كلكامش لصاحبه وخلهولا تموز لعشتارولا قيس لليلىفمن من هؤلاء جلس عشر سنواتيكتب محنته في حبهاأصغر خلجةأخفت هاجسأفظع الظنون والمخاوفيكتب غازلاً ألمه وعذابهحتى بلغ الختامومات في الروايةحباًجنوناًكتبهاوأخفاها حتى الستين ليقدمهاكعريضة شكوى من غرام مثل تقرير كزنتزاكي إلى غريكو*لكن صديقي اليونانيكان ......





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