محافظة عراقية تعلن حالة الإنذار ’جيم’ بعد سلسلة هجمات شنها التنظيم

2021/05/01 | 03:58 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت محافظة كركوك، فجر السبت، فرض حالة الإنذار "ج" لكافة القطعات الامنية بالتزامن مع سلسلة تعرضات شنها عناصر ينتمون إلى تنظيم داعش.

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وأبلغ مصدر أمني في المحافظة مراسل "ناس"، (1 آيار 2021)، أن "السلطات الأمنية أوعزتع برفع حالة الإنذار القصوى في المحافظة ومحيطها".

وأودى هجوم شنه عناصر التنظيم بحياة عنصر من الشرطة الاتحادية، في ناحية الرياض التابعة لقضاء الحويجة جنوب غربي المحافظة.

وبحسب المعلومات التي أوردها مراسل "ناس"، فإن "عناصر داعش هاجموا قطعات الشرطة الاتحادية تحديداً اللوائين التاسع والحادي عشر".

ونقل المراسل عن مصدر عسكري أن "عناصر داعش هاجموا نقطة تابعة لقوات البيشمركة، على التلال المتاخمة لناحية التون كوبري شمالي مدينة كركوك"، مؤكداً أن "الحصيلة الاولية، مقتل عنصرين وإصابة اثنين اخرين".

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