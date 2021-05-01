2021/05/01 | 04:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاجل | تعرض قوات البيشمركة المرابطة في حدود بردى ( التون كوبري ) الى هجوم ارهابي من قبل داعش وهناك عدد من الشهداء والجرحى

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