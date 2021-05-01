اكتشاف جريمة قتل غامضة بعد مضي 24 ساعة على ارتكابها في ميسان

2021/05/01 | 04:00 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ ميسان

اعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان ، الخميس ، عن إلقاء القبض على متهم بقتل شقيقه بعد مرور 24 ساعة على تنفيذ الجريمة .

وقالت المديرية في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، ” إنه بعد حدوث جريمة قتل في احدى مناطق المحافظة ، وجه قائد الشرطة العميد (عبدالخضر جاسم محمد) بتشكيل فريق مختص للبحث عن الجاني وإيصاله الى العدالة ومعرفة ملابسات القضية .

واضاف البيان ” أنه نتيجة العمل المهني لأبطال شرطة ميسان خلال جمع المعلومات وأخذ الموافقات الأصولية ومتابعة حثيثة وبفترة قياسية لا تتجاوز (24) ساعة ، أثمرت جهود الفريق عن القبض على القاتل والذي يرمز لأسمه (ع.ف.م) والمتهم بارتكابه جريمة القتل العمد بحق شقيقه المجني عليه اثر تعرضه لضربة قاتله في منطقة الرأس بواسطة (مبخرة حديد) وذلك بسبب خلافات عائلية .

واشار البيان ، الى انه تم تدوين اقوال الجاني بالاعتراف وقرر قاضي التحقيق توقيفه استنادا للمادة (406) من قانون العقوبات العراقي .

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