2021/05/01 | 04:00 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المخرجة العراقية هلا السلمان: لعبة "6 أيام في الفلوجة" تدعو لقتل العراقيين واستهدافهم! هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/01 | 04:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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