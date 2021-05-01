ارتفاع حصيلة حادث الطارمية.. 10 شهداء من القوات الامنية

2021/05/01 | 04:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني في بغداد، السبت، بارتفاع حصيلة انفجار عبوتين ناسفتين في قضاء الطارمية.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "10 عناصر من القوات الامنية استشهدوا واصيب عنصر من الصحوة بانفجار عبوتين ناسفتين على عجلتين نوع همر في قضاء الطارمية في بغداد".

وكان مصدر امني، افاد الجمعة، باستشهاد 4 منتسبين بانفجار عبوة ناسفة في الطارمية، كحصيلة اولية.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة دورية للجيش العراقي في قضاء الطارمية ما ادى الى استشهاد ضابطين واصابة جنديين اثنين".وأضاف أن "القوات الامنية قامت عملية أمنية واسعة للبحث عن عناصر تنظيم داعش الذين زرعوا العبوة".

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