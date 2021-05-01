إصابة ضابط ومنتسبين اثنين بانفجار عبوة ناسفة شرق بعقوبة

2021/05/01 | 04:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

افاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بإصابة ضابط ومنتسبين اثنين بانفجار عبوة ناسفة شرق بعقوبة.وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "ضابطا واثنين من الجنود اصيبوا بانفجار عبوة ناسفة على دورية للجيش قرب منطقة البيجات جنوب ناحية كنعان (٢٠كم شرق بعقوبة).

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