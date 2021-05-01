الإعلام الأمني: استشهاد 4 مقاتلين بتفجير عبوة ناسفة في قضاء الطارمية

2021/05/01 | 04:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أوضحت خلية الإعلام الأمني، السبت، تفاصيل قالت إنها أولية لتفجير استهدف الجيش العراقي شمالي العاصمة بغداد.وذكر بيان للخلية أن "القوات الأمنية تجري عملية تفتيش بحثا عن عناصر ارهابية أقدمت على تفجير عبوة ناسفة في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد على عجلة همر تابعة للفوج 3 اللواء 59 الفرقة السادسة جيش عراقي، مما ادى الى استشهاد 4 مقاتلين ، كمعلومات أولية".

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