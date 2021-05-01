الجيش السعودي يدمر

2021/05/01 | 04:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الدفاع السعودية، فجر السبت، اعتراض وتدمير هدف جوي معادي كان يستهدف مدينة جدة، الواقعة على الساحل الغربي للملكة.

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