واقعية خيار حل السلطة - نهاد ابو غوش

2021/05/01 | 04:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نهاد_ابو_غوش بقلم نهاد ابو غوشلطالما سمعنا نداءات وآراء تدعو لحل السلطة الفلسطينية، وقد تصدر هذه النداءات عن سياسيين أو أكاديميين وقادة رأي، أو عن مواطنين حانقين بسبب مظلمة تعرضوا لها كمخالفة سير ظالمة، أو إجحاف في الاستفادة من خدمة ما.



وذهب البعض إلى تفسير تعسفي لخطاب الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة حين قال أن "استمرار الوضع القائم سيدفعنا لمطالبة إسرائيل بتحمل مسؤولياتها ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام ال ......





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