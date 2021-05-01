في ذكري أول مايو : يوم العمال العالمي - تاج السر عثمان

2021/05/01 | 04:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#تاج_السر_عثمان 1 تمر ذكري أول مايو هذا العام في ظروف تتفاقم فيها أزمة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والصحية بعد جائحة "كورونا "، وتراجع الدول الرأسمالية عن دعم خدمات الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي مما أدي لوفيات كبيرة من "جائحة كورونا " أعلاها في الولايات المتحدة رائدة سياسة التحرير الاقتصادي ، ورفع الدعم ، فاليوم العالمي للعمال كان ومازال يعبر عن نضال العمال ضد كل أشكال القهر الطبقي والاجتماعي، والعنصر ......





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