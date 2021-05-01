عاجل | مصادر: داعش يسيطر على نقطه في البيشمركه..


عاجل | مصادر: داعش يسيطر على نقطه في البيشمركه..
2021/05/01 | 04:31 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

عاجل | مصادر: داعش يسيطر على نقطه في البيشمركه..

أنباء عن استشهاد 4 جنود وجريح..

وينسحب التنظيم الإرهابي بعد حرقه للنقطة

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