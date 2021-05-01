2021/05/01 | 04:31 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | مصادر: داعش يسيطر على نقطه في البيشمركه..



أنباء عن استشهاد 4 جنود وجريح..



وينسحب التنظيم الإرهابي بعد حرقه للنقطة

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