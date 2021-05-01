2021/05/01 | 04:31 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
عاجل | مصادر: داعش يسيطر على نقطه في البيشمركه..
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عاجل | مصادر: داعش يسيطر على نقطه في البيشمركه..
أنباء عن استشهاد 4 جنود وجريح..
وينسحب التنظيم الإرهابي بعد حرقه للنقطة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | مصادر: داعش يسيطر على نقطه في البيشمركه..) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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