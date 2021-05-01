قتلى من البشمركة بينهم ضابط باشتباكات مع داعش

2021/05/01 | 04:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل إعلام كردية بسقوط قتلى وجرحى من قوات البيشمركة، فجر السبت، في هجوم مباغت لمسلحي تنظيم داعش على نقطة عسكرية للبيشمركة في مرتفعات قضاء الدبس، وبعد مواجهات عنيفة تمكنت القوات من استعادة النقطة التي هوجمت.

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