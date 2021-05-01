النجف تتهيأ لليالي القدر وذكرى استشهاد الإمام علي (ع)

2021/05/01 | 05:03 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف الاشرف: حسين الكعبي

يستعدّ آلاف المسلمين لإحياء ليالي القدر وذكرى استشهاد الإمام علي (عليه السلام) في محافظة النجف الاشرف، وسط اجراءات امنية وصحية مكثفة تركز على اتباع وسائل الوقاية.

واستنفرت الامانة العامة للعتبة العلوية المقدسة جميع اقسامها لتقديم الخدمات للزائرين خلال ليالي القدر المباركة، وزيارة ذكرى استشهاد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) التي توافق ليلة 20 على 21 من شهر رمضان المبارك.

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