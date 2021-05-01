بايدن يؤيّد انتهاج مقاربة دبلوماسية

2021/05/01 | 05:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البيت الأبيض، الجمعة، أن الرئيس الأميركي جو بايدن يؤيد انتهاج مقاربة دبلوماسية "واقعية" إزاء كوريا الشمالية.

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