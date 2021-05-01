يوم العمال العالمي و واقع العمال في ظل جائحة كورونا والرأسمالية المتوحشة - فواد الكنجي

2021/05/01 | 06:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فواد_الكنجي في ظل الأزمة الصحية والظروف والأحوال السيئة التي سببتها جائحة (كورونا) في العالم اجمع؛ فإن النقابات العمالية تواصل نضالها حول العالم لتحسين ظروف العمل بمنحى يواكب مع إجراءات الإغلاق العام والتباعد الاجتماعي والحجر الصحي المفروضة لظروف تفشي الوباء الحالية؛ وذلك بالتظاهرات والاحتجاجات وأقامت الكونفدراليات وتقديم برامج عمالية وعروض موسيقية ورفع اللافتات والصور عبر المنصات الإلكترونية؛ بعد إن تضررت ال ......





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